Con le due ruote nel sangue: la famiglia Viozzi vince ancora

Nel cuore dell’Abruzzo, tra Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, in provincia de L’Aquila è andata in scena nei giorni scorsi, la seconda edizione del Campionato italiano Gravel Csi. Manifestazioni che hanno consegnato a Cinzia Zacconi, Massimo Viozzi e Luca Bonifazi della società ‘New Mario Pupilli’ di Grottazzolina, guidata dal presidente Mario Traini, tre maglie tricolori. Una famiglia intersa di Magliano di Tenna con la passione per il ciclismo che ha regalato prestigio al Fermano.

Questa stagione in particolare è stata da record per Cinzia Zacconi, che ha portato a casa ben nove titoli nazionali in diverse specialità. Nove maglie tricolori vestite in prove contro il tempo, gare su strada, ciclocross e Mtb. Pur non dimenticando le dovute differenze e l’importanza dell’attività che viene svolta, il titolo di campionessa è indubbiamente meritato per la ciclista di Magliano di Tenna, che ha iniziato a svolgere l’attività ciclistica per seguire suo marito Massimo Viozzi. Entrambi, hanno poi trasmesso la passione per il ciclismo ai tre figli, Giacomo, Gabriele e Michele che partecipano alle gare ciclocross e hanno conquistato diverse maglie tricolori.

La trasferta aquilana è stata impreziosita anche dai successi tricolori di Luca Bonifazi e Massimo Viozzi.

Infatti, Massimo Viozzi è riuscito a conquistare due titoli italiani; mentre Luca Bonifazi, ciclista di Montegiorgio tesserato per la ‘New Mario Pupilli’, è riuscito a mettere a segno altre due maglie tricolori sempre nelle categorie Csi. Molto soddisfatto di questi risultati Gaetano Sirocchi, presidente del comitato provinciale Fermo del Csi: "Complimenti ai tre ciclisti fermani – ha commentato il presidente Sirocchi – che hanno conquistato il titolo tricolore nel Campionato nazionale Gravel e alla loro società, la New Mario Pupilli, che è tra le più attive nella promozione del ciclismo sul territorio e i suoi tesserati sono tra i protagonisti assoluti del movimento".

La storia di una famiglia intera con il ciclismo nel sangue, che si impegna e insieme riesce a vincere. Infatti, in sei anni di attività nel Csi, Cinzia Zacconi, Massimo Viozzi, Giacomo, Gabriele e Michele Viozzi hanno centrato un obiettivo straordinario: ben 39 i titoli tricolori Cse conquistati dalla famiglia fermana.

a.c.