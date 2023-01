Con le ‘Renne Rock’ musica per i bimbi alla tana di Rudolph

Aspettando la befana, che il 6 gennaio passerà anche di qui, alla tana di Rudolph della contrada Fiorenza c’è stato un momento di festa vera, per la serata animata dalle ‘Renne Rock’: una band di 4 ragazzi che dal vivo ha eseguito brani natalizi e non che i bambini volta per volta sceglievano da un Jukebox realizzato appositamente per l’evento ‘Rudolph Jukebox’. La band era composta da Paola Alfano alla voce, Daniele Albanesi al pianoforte, Jacopo Luciani alla chitarra elettrica e Nicolò Luciani alla batteria. Si è detto molto soddisfatto il Priore Luigi Volpi per la grande affluenza di pubblico composto sia da bambini che da ragazzi di ogni età, per una esperienza, quella del Natale in contrada, che sta davvero conquistando tutti.