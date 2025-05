Con le ricette contraffatte faceva incetta di psicofarmaci

Faceva il giro delle farmacie del Fermano, presentando ricette false in modo da farsi consegnare i farmaci, ma lo stratagemma non è durato molto tempo e quel giovane è stato smascherato dai carabinieri. I militari della stazione di Porto San Giorgio hanno infatti concluso positivamente un’articolata indagine attivata a seguito della segnalazione di un farmacista del posto e hanno identificato e denunciato un sangiorgese di 31 anni. Dall’attività dei carabinieri è risultato che il giovane aveva esibito prescrizioni mediche intestate ad un’altra persona in più farmacie della provincia, documentazione successivamente risultata falsa. Il 31enne, con questo metodo, sarebbe riuscito ad ottenere numerose confezioni di un farmaco. In particolare il giovane faceva incetta di psicofarmaci.

Le ricette contraffatte sono risultate emesse a nome di un medico non del posto, che è risultato completamente estraneo ai fatti. Il giovane è stato denunciato per falsità materiale e sostituzione di persona. Sono ancora in corso indagini per cercare di fare luce sulla destinazione dei farmaci e capire se fossero per uso personale o destinati alla vendita clandestina. Un episodio che sottolinea l’importanza delle attività di controllo e monitoraggio da parte degli uomini dell’Arma, che continuano a lavorare per garantire la sicurezza della comunità e prevenire i reati sul territorio.

Fabio Castori