Con Paolo Piacentini tra trekking e cammini

Un racconto che si fa cammino, per scoprire un nuovo umanesimo. Ne parlerà oggi alle 17, nella sede della Croce Verde a Fermo, Paolo Piacentini, che da più di trent’anni si occupa di trekking ed è uno dei maggiori esperti di cammini in Italia. Per anni Paolo Piacentini ha accompagnato gruppi in montagna, per poi impegnarsi nel lavoro di riscoperta, scrivendo nel 2009, con Italo Clementi, il ’Manifesto del camminare’, documento che ha portato alla nascita di Federtrek, di cui è uno dei fondatori e il presidente