Con un coltello nel cortile della scuola

Si era recato nel parcheggio della scuola armato di coltello ed era stato sorpreso dai carabinieri. Per questo motivo un 18enne è stato rinviato a giudizio per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il fatto risale a novembre scorso quando i militari del Radiomobile erano intervenuti presso il liceo scientifico Onesti, in seguito a richiesta telefonica giunta alla centrale operativa dell’Arma, da parte del personale docente. Questi ultimi avevano infatti segnalato la presenza, in quel parcheggio, di un giovane estraneo alle attività scolastiche, verosimilmente in possesso di un coltello. I carabinieri, immediatamente giunti sul posto, avevano constatato che il ragazzo si era però già allontanato. Poco dopo lo hanno aver visto all’interno del cortile del vicino Carducci. Era emerso così che si trattava a di un ex alunno da poco maggiorenne. Nel corso del controllo, il ragazzo aveva consegnato spontaneamente un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 20 centimetri che custodiva all’interno di un marsupio.