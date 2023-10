Conael, inaugurato il nuovo stabilimento

La prima pietra della nuova sede del Conael (Consorzio di autoriparatori e Centro di revisioni autorizzato) nella zona industriale sud, in posizione strategica a ridosso del casello autostradale, è stata posta nell’aprile del 2019 e, nei giorni scorsi, c’è stata finalmente l’inaugurazione del nuovo stabilimento. L’area su cui è stata costruita la sede è di complessivi 8mila mq, un lotto acquistato oltre 15 anni or sono, per il quale solo tre anni fa, superata una serie di traversie e ostacoli imprevisti (compresa la presenza di tralicci dell’Enel che impedivano la costruzione), è stato possibile cominciare a pensare concretamente alla realizzazione di una nuova sede, più confortevole, facilmente raggiungibile, dove sono stati dislocati soprattutto gli uffici e dove sarà svolta la decisamente corposa attività di revisione che il Consorzio porta avanti da anni. Il taglio del nastro per la nuova sede da parte dei consorziati è stato un momento di festa e, in pratica, l’avvio di un nuovo percorso a livello di prestazioni e professionalità. Per la zona industriale sud si è trattato di un evento vero e proprio in quanto nell’area del Piano di Insediamenti Produttivi restano numerosi gli spazi ancora inedificati e il Comune ha provato e riprovato ad alienarne alcuni, senza grandi fortune.