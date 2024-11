Concerti a lume di candela al teatro comunale: arriva ’Lumina’

’Lumina, i concerti a lume di candela: Parole d’amore’ trasformerà il Teatro Comunale di Porto San Giorgio, alle ore 21 del primo dicembre, in un luogo di pura magia. Migliaia di candele illumineranno il palco, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera intima e sognante, dove musica e poesia si fonderanno in un viaggio emozionale unico. Al pianoforte Samuele Giacomozzi, alla fisarmonica Daniele Cococcioni, alla voce Tiziana Marilungo: tre artisti che daranno vita a una serata che indaga il senso più profondo dell’amore. Un amore che supera la banalità di un termine ormai inflazionato per riscoprirne il vero significato, fatto di sentimenti contrastanti, legami invisibili, conflitti e percorsi inattesi. La scaletta è un intreccio di capolavori. Brani senza tempo come ’Can’t help falling in love’, ’Love of my life’, ’Futura’ e ’What a wonderful world’ si alterneranno a brani italiani di rara intensità, da Io che amo solo te a E penso a te, fino ai versi di Fabrizio De André e Leonard Cohen, e molti altri brani. Gli intermezzi strumentali al pianoforte e alla fisarmonica, con capolavori come ’Oblivion’ e ’Moon river’, completeranno un quadro perfetto.

La Musica, sostenuta dai versi e dai pensieri più intensi e dalla luce di migliaia di candele, diventerà la chiave per riflettere sul vero significato dell’amore, un concetto che non si limita alle persone ma abbraccia la materia, l’anima e ogni legame invisibile. Un evento che non è solo spettacolo, ma esperienza, emozione, bellezza, luce. Ingresso libero.