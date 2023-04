Concerti, no alle bevande in vetro

Considerato che in questi giorni si terranno in Piazza Matteotti dei concerti per lo Street Food Festival il sindaco ha emanato un provvedimento urgente al fine di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale utilizzabile quale strumento atto ad offendere o idoneo a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico. Il primo cittadino interviene direttamente valutando necessario il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevati livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata. L’ordinanza serve a prevenire comportamenti, capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e per la salvaguardia e l’incolumità delle persone e degli altri beni interessi giuridicamente tutelati.