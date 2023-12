Concerti, presepi e teatro per bambini

L’inizio del nuovo anno sarà salutato da concerti, dall’arrivo della befana, dalla rappresentazione vivente della Natività nell’emozionante scenario offerto dalla Basilica Imperiale di santa Croce al Chienti e dalla 35esima edizione del Premio Elpidiense dell’anno. Si parte il 2 gennaio, alle ore 21,15, con ‘Augurando un buon 2024’, concerto a cura della Schola Cantorum che si terrà nella chiesa del Ss Redentore, a Casette d’Ete. Si prosegue il 5 gennaio con un altro ‘Concerto di Natale, stavolta a cura del Corpo Bandistico Santa Caterina Don Nicola Marucci, che si terrà al teatro ‘Cicconi’ (con inizio alle ore 21,30, ingresso libero). Il 6 gennaio, come tradizione vuole, alle ore 17, all’auditorium ‘Giusti’, per la rassegna di teatro per bambini e famiglie, ‘La Befana vien di notte’. Sempre il 6 gennaio (dalle ore 16, ingresso libero), dopo lo straordinario successo in termini di presenze (1500 visitatori in poche ore) e di apprezzamento per l’originalità dell’iniziativa, le associazioni di Casette d’Ete si sono messe di nuovo insieme per proporre la seconda edizione di ‘Echi di Natività, a Santa Croce come a Betlemme’, nella esclusiva ambientazione offerta dalla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti (IX secolo) nella campagna di Casette d’Ete. Domenica 7 gennaio con il Premio Elpidiense dell’anno (al teatro ‘Cicconi’, ore 17) promosso da Ente Contesa e amministrazione comunale.