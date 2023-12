Concerto di Natale con la banda Cecchini

Si chiuderanno con il tradizionale concerto di Natale le celebrazioni per i 150 anni della fondazione del Corpo bandistico ‘Mauro Cecchini’ di Monte San Pietrangeli. L’appuntamento è fissato per oggi alle 17 presso il centro sportivo ‘Oscar Marziali’, dove appunto si terrà l’esibizione del Corpo bandistico, che per l’occasione sarà affiancato da altre realtà musicali del territorio: le corali ‘Crux Fidelis’ di Francavilla d’Ete, ‘Santa Cecilia’ di Monte San Giusto, ‘San Gregorio Magno’ di Magliano di Tenna e i giovani ‘Angeli Cantores’ di Monte San Pietrangeli, l’orchestra d’archi ‘Mauro Cecchini’ appositamente formatasi per il concerto e i solisti Massimiliano Luciani (tenore) ed Emanuela Torresi (soprano). "È stato un anno lungo, emozionante e molto impegnativo per la nostra banda - afferma il presidente Luca Fiorelli -. Un anno indimenticabile in cui abbiamo festeggiato, i 150 anni della nostra lunga storia". Ingresso libero.

a.c.