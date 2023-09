Concerto in piazza Matteotti dedicato a tutti gli infermieri

NurSind (sindacato delle professioni infermieristiche) invita i cittadini a partecipare al concerto dei ’Punto Radio’, cover band di Vasco Rossi, che si terrà alle 21,30 di questa sera in piazza Matteotti, ingresso libero. "L’iniziativa è organizzata dalla segreteria territoriale NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, in un periodo non proprio felice per la sanità nazionale ed in particolare per quella Fermana, caratterizzata da una forte mancanza di personale – spiega Gianluca De Paolis della segreteria NurSind –. La carenza di personale si ripercuote anche sul territorio, come ad esempio le dialisi per turisti: ogni anno la Regione predispone un budget per i pazienti con insufficienza renale che desiderano venire nei nostri luoghi per trascorrere le vacanze. Dal 2019, nel centro Dialisi della Provincia non vengono più effettuati trattamenti per questi pazienti per mancanza di personale. Per di più la continua spinta verso il privato e l’indebolimento del sistema pubblico fanno sì che il cittadino trovi difficoltà a vedersi riconosciuto l’art. 32 della Costituzione ed i servizi sanitari di cui ha bisogno. Per questo abbiamo voluto donare un’ ora di festa, a fine estate, di una stagione non solo molto calda, ma anche difficilissima per gli infermieri, che nonostante la scarsità di personale, le continue rinunce forzate al riposo, associati ad un aumento di lavoro non più sopportabile, sono riusciti a garantire cure adeguate per i nostri cittadini e non".