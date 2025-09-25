Concerto in ricordo della straordinaria figura di Mariele Ventre

Nella città di Amandola si terrà una giornata speciale per ricordare la straordinaria figura di Mariele Ventre. In occasione del 30esimo anniversario dalla scomparsa di Mariele Ventre, direttrice di coro e fondatrice del ‘Piccolo Coro dell’Antoniano’ di Bologna; l’istituto Omnicomprensivo di Amandola e l’associazione ex allievi dell’Ite ‘Mattei’, in accordo con la Fondazione Mariele Ventre, la collaborazione del Comune e della Pro loco, e il patrocinio della Fondazione Carisap e Carifermo; ha organizzato per sabato con inizio alle 15,30 in piazza Risorgimento un concerto.

Un evento per celebrare l’affetto che la città di Amandola rivolge alla nota maestra, infetti, proprio a Mariele Ventre nel 1996 venne intitolata la scuola dell’Infanzia. Il costante interessamento alla figura di Mariele Ventre, da parte di Orfeo Cruciani, presidente dell’associazione ex allievi del ‘Mattei’; e dell’Amministrazione, ha finito per coinvolgere la Dirigente Rita Di Persio e il corpo docente delle scuole dell’infanzia ed elementari di Amandola e Santa Vittoria in Matenano.

Un riconoscimento al valore educativo del modello trasmesso da Mariele con l’insegnamento della musica, pertanto gli alunni si stanno preparando per interpretare alcuni testi tratti dal repertorio dello ‘Zecchino d’Oro’, coordinati dalla maestra Michela Alessandrini. Tre giovanissime interpreti delle ultime edizioni dello ‘Zecchino d’Oro’, manifestazione a cui Mariele Ventre partecipò dal 1963 fino alla sua prematura scomparsa avvenuta nel 1995; allieteranno il pomeriggio canoro, parliamo di Anita Bartolomei, Nicole Marzaroli e Anita Esposito.

Conduttore d’eccezione sarà il presentatore televisivo Marco di Buono; interverrà anche Maria Antonietta Ventre, sorella e di Mariele e presidente della Fondazione Mariele Ventre di Bologna. a.c.