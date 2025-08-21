Concerto per il maestro . Luigi Celeghin

Penultimo appuntamento della 51esimo edizione dell’Accademia Organistica Elpidiense, domani sera, nella Basilica della Misericordia con il concerto in ricordo del Maestro Luigi Celeghin, fondatore e direttore artistico per lunghi anni della rassegna concertistica più longeva delle Marche. Lo ricorderanno in concerto, tre suoi ex allievi, oggi affermati docenti e concertisti: Patrizio Antici, che alterna l’insegnamento in Canada (è membro della Royal Society of Canada) all’attività concertistica internazionale; Luca Falera, organista a Roma della basilica di Santa Prassede e attivo come concertista; Pierluigi Lippolis, docente al ‘Paisiello’ di Taranto e direttore di cori polifonici. Sarà un insolito concerto, anche a due organi e a quattro mani, alternandosi agli storici strumenti Nacchini (1757) e Callido (1785) con brani di Frescobaldi, Pachelbell, Marcello, Buxtehude, Bach, Bellini, Morandi, Cherubini e Luigi Celeghin. Inizio ore 21,30, ingresso libero. Intanto, è stato assegnato il Premio annuale ‘Giovani della Musica’ promosso dall’Accademia Organistica Elpidiense e riservato a talenti locali che si stanno affermando nelle varie branchie della musica. Quest’anno il Premio è andato al giovane e promettente tenore Matteo Laconi, di Grottazzolina. Laconi poco più che ventenne, sta trasformando la sua passione per il canto in un futuro professionale importante. Ha iniziato lo studio di canto rinascimentale e barocco presso il Conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo dove ha conseguito la laurea triennale; frequenta il biennio di musica d’insieme per voci e strumenti antichi al Conservatorio ‘Dall’Abaco’ di Verona e studia privatamente col baritono inglese Colin Baldy.