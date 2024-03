Concerto per il Patrono. In piazza ’Le Vibrazioni’

Il gruppo musicale pop rock "Le Vibrazioni" si esibirà in piazza Matteotti mercoledì 24 aprile (ore 21) nel concerto in onore del Patrono San Giorgio. "Il programma degli eventi in onore di San Giorgio avrà inizio con la storica fiera del 21 aprile. Il concerto conferma l’alta attenzione riservata alla ricorrenza. Porto San Giorgio, a pochi mesi da un altro precedente evento musicale di rilievo che ha richiamato migliaia di presenze (l’esibizione dei The Kolors ad agosto) continua ad essere palcoscenico di artisti che hanno marcato il panorama artistico internazionale. Nei prossimi giorni ufficializzeremo il programma degli eventi che ci accompagnerà alle porte della prossima estate. Tutti gli appuntamenti della settimana del Patrono saranno pubblicati sui canali social del Comune e distribuito il materiale anche in formato cartaceo". "Le Vibrazioni" hanno iniziato la loro esperienza musicale nel 1999, realizzando 6 album (uno "live"). Lo scorso anno si è tenuto un tour per festeggiare la propria storia ultraventennale con il cantante e chitarrista Francesco Sarcina che ha accompagnato la band anche nelle vesti di principale compositore. Nel 2020 si ricorda la loro partecipazione al Festival di Sanremo con il brando "Dov’è" e, nel 2022 con "Tantissimo". Un anno fa sono tornati sul palco dell’Ariston in veste di ospiti collaborando con i Modà al brano "Vieni da me".