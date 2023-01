Concerto per la pace in Bielorussia

In un periodo difficile, come quello che si sta vivendo a causa della guerra tra Russia ed Ucraina, iniziative come il concerto organizzato dall’imprenditore Simone Trasarti a Minsk, in Bielorussia, permettono di lanciare messaggi di speranza per tutti. "L’evento è nato da un’idea condivisa con l’onorevole Andrei Zavalei ed è stato sponsorizzato anche dall’imprenditore Stefano Brambilla – dice Trasarti – la partecipazione al concerto è stata strepitosa, c’erano molte autorità e istituzioni bielorusse che hanno apprezzato il nostro coraggio: parlare di pace non è semplice, anzi, nel nostro Paese credo se ne parli troppo poco". A rappresentare le Marche, nello specifico Sant’Elpidio a Mare, anche il maestro Paolo Carlomè che ha diretto magistralmente gli allievi dell’accademia di Minsk, impegnati a suonare le sue composizioni. Molto significativo il momento degli inni, in cui i maestri si sono scambiati simbolicamente la direzione delle esecuzioni. "Abbiamo contribuito al rinnovamento di un’amicizia molto forte tra questi due Paesi – ha sottolineato Carlomè – l’accoglienza è stata unica, sono rimasto colpito dalla grande cultura musicale bielorussa e sono sicuro che non ci fermeremo qui". Altri progetti in serbo vedranno ancora protagonisti questi due volontari, ricordiamo che, proprio a Minsk, Trasarti ha già concretizzato il suo impegno con la fondazione di ’Casa Italiana’, una realtà che favorisce l’organizzazione di eventi culturali oltre che collegamenti lavorativi. Un argomento oggi irrinunciabile quello della pace, trattato utilizzando un mezzo di comunicazione universale come la musica.

Nadir Tomassetti