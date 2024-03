Concerto sul mistero pasquale

Il cineteatro Manzoni di Montegiorgio in collaborazione la parrocchia di San Giovanni, Centro culturale San Rocco di Fermo e l’Arcidiocesi di Fermo, ospiterà domani alle 21,15 lo spettacolo concerto dal titolo ‘Mistero Pasquale. Davanti al Crocifisso con le parole dei Santi’. L’evento è stato pensato come momento d’incontro in attesa della Pasqua, e ospiterà momenti di lettura, poesia, canzoni e musica il tutto grazie alla partecipazione come ospiti di Federica Pantanetti (canto solista), Mauro Giorgini (chitarra e canto), Luca Ciarpella (sax e canto), Fausto Palmieri (tastiera) e Viviana De Marco (voce recitante). L’ingresso è libero. Come da tradizione inoltre venerdì 29 marzo alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Monteverde ci sarà la via Crucis e alle 18,30 nella chiesa di San Paolo a Piane la recita della ‘Passione di Cristo’.