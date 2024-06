Concertone in piazza. Ci sarà Giusy Ferreri

E’ Giusy Ferreri la cantante il cui concerto costituirà l’evento centrale del il cartellone delle manifestazioni estive 2024 ,di Porto San Giorgio. Il nome della cantate finora tenuto segreto è stato svelato dall’assessore al turismo, Giampiero Marcattili durante la conferenza stampa svoltasi giovedì nell parco di villa Clarice per presentare il cartellone. Che la Ferreri abbia partecipato a quattro edizioni del festivaj di San Remo può esere considerato il suo biglietto da visita, Il concerto è fissato alle ore 21 del 23 agosto in piazza Matteotti, ad ingresso libero;, Introducendo la conferenza Marcattili ha detto:" Quelo che presentiamo è un cartellone a tutto tondo che raccoglie tantissime iniziative in ogni settore, specie culturale, Poi abbiamo importanti eventi di riferimento, quali "Pro Loco in festa" 3-5 luglio la Notte Rosa il 27 luglio, il festival interazionale della danza il festival del mare dal 10 al 18 agosto". Il sindaco Valerio io Vesprini ha manifestato la propria grande soddisfazione per il fatto che Porto San Giorgio sia stato il primo comune a presentare il cartellone estivo e che lo stesso sia mlto ricco di manifestazioni e per tutti i gusti e fasce d’età. Secondo lui. Questo è stato possibile sostanzialmente per due motivi: in primis perché in amministrazione e in città si fa lavoro duro e di squadra e, poi grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni.

Il sindaco ha inoltre apprezzato che nello scegliere i luoghi di svolgimento delle manifestazioni si sia cercato di privilegiare quelli interni alla città ad evitare che tutto venga concentrato sul lungomare.

L’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti ha rilevato l’opportunità di mettere a disposizione delle iniziative tutti i siti della città per farli conoscere, specialmente quelli meno ’famosi’. Ha poi espresso orgoglio per essere riuscita a riportare a Porto San Giorgio "Marche Storie". L’assessore Marco Tombolini ripeterà l’iniziativa "Un mare d i libri", Il primo appuntamento il 3 luglio con Franco Cardini, A Tombolini è affidato l’incarico di gestire l’incontro con gli ex marinaretti. L’assessore Fabio Senzacqua si è mostrato molto contento per ottenuto lo svolgimento a Porto San Giorgio del Trofeo delle regioni di beach volley. Cartellone degli eventi quanto ci costi! l’assessore Marcattili, interpellato in proposito, mentre non fa mistero sul costo della cantante che è di 38000 euro. Acqua in bocca sul resto.

Silvio Sebastiani