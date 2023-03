Concessione dei loculi cimiteriali Via alle domande

Sono iniziati ieri nell’ufficio tecnico del Comune di Porto San Giorgio gli appuntamenti per la concessione dei loculi cimiteriali in vista delle successive traslazioni delle salme al momento provvisoriamente custodite in deposito presso il cimitero civico: "Abbiamo avviato un iter necessario – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli – reso possibile con il completamento di 72 loculi. La loro realizzazione è agli sgoccioli tanto che gli uffici hanno dato il via libera agli inviti rivolti alle famiglie interessate e alla scelta degli spazi. Gli appuntamenti andranno avanti per tutta questa settimana. Superata questa fase daremo il via alla progettazione di 700 nuovi loculi, un rilevante numero, che andrà a sanare il deficit di spazi. Finora a Porto San Giorgio mai erano stati realizzati in così grande numero, con la conseguente creazione di non pochi problemi".