"Concessioni balneari, proroga necessaria"

"Prendiamo atto della volontà della maggioranza di governo di emanare una miniproroga di un anno della scadenza delle concessioni demaniali e di cinque mesi per svolgere le gare". Il presidente provinciale dei balneari Confcommercio, Romano Montagnoli, prende atto della miniproroga ma non è soddisfatto perché la soluzione della direttiva europea Bolkestein, che impone la messa all’asta delle concessioni alla loro scadenza, rimane un grosso punto interrogativo e una forte preoccupazione per gli operatori: "La proroga – spiega – era necessaria per i termini già scaduti sia per quanto riguarda l’emanazione dei decreti attuativi che per le decine di migliaia di gare che i Comuni avrebbero dovuto indire entro la fine di quest’anno". Il presidente dei balneari auspica che la miniproroga possa servire non per applicare norme abborracciate, ma per adottare, con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, la soluzione strutturale e definitiva annunciata giorni fa dalla stessa presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni: "Nell’interesse del Paese – conclude Montagnoli - è necessario superare la disciplina varata dal precedente Governo che, presenta molteplici criticità. Ci aspettiamo che tutti affrontino con senso di responsabilità e senza polemiche strumentali questa questione che riguarda un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia, costituito da decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che rischiano di perdere la propria azienda".

Chissà se il governo Meloni riuscirà a scrivere la parola “fine” all’estenuante tira e molla sulla scadenza delle concessioni tra il governo ed i balneari, che vivono da anni sotto la spada di Damocle della Bolkestein da loro ritenuta il peggior di tutti i mali avendo il timore con la sua applicazione di perdere il lavoro e gli investimenti effettuati. Una boccata di ossigeno ad attenuare le loro ansie era arrivata nel 2018, quando fu decisa una proroga fino al 2033. Ma nel 2021 è stata bocciata dal Consiglio di Stato. Poi la questione ha subito uno stallo dovuto alla pandemia per essere ripresa dal governo Draghi, secondo cui le aste delle concessioni demaniali dovevano essere fatte. per evitare di subire la procedura di infrazione dell’Europa che avrebbe messo a rischio la ricezione dei fondi Pnrr. Draghi è saltato e al suo posto è arrivata Giorgia Meloni con promesse di salvataggio del settore balneare. Cosi è arrivata l’ultima puntata di una vicenda che si trascina da quasi tredici anni, vale a dire l’ennesima proroga.

Silvio Sebastiani