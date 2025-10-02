Concessioni balneari verso l’asta. La Cna accompagna gli imprenditori

Ha fatto registrare una grande partecipazione il seminario sulle concessioni promosso lo scorso lunedì da Cna nella sala del gruppo comunale della Protezione Civile. Naturalmente tra gli intervenuti numerosi i balneari direttamente intressati alla tematca con particolare riferimento alla complessa questone dea messa al bando dele concessioni Relatore dell’incontro l’architetto Paolo Capriotti, che ha illustrato le principali novità introdotte dal DL 131/2024 e dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Ha chiarito aspetti decisivi: la durata delle concessioni (da 5 a 20 anni a seconda degli investimenti), i contenuti obbligatori dei bandi, i criteri di aggiudicazione, i requisiti di affidabilità e la disciplina degli indennizzi. Sulla stessa linea l’intervento di Emiliano Tomassini, Presidente Cna Fermo: "Cna si conferma punto di riferimento per le imprese. Il nostro obiettivo è accompagnarle in questo passaggio delicato, offrendo competenze, strumenti di supporto e momenti di approfondimento. È altrettanto importante – ha aggiunto – il dialogo con le amministrazioni comunali della costa fermana, segnale positivo per gestire in maniera equilibrata e condivisa la nuova stagione delle concessioni". "Questa iniziativa – ha dichiarato Carlo Iommi, presidente Cna Turismo e Commercio – dimostra quanto sia alta l’attenzione degli operatori. La chiarezza normativa e il confronto diretto con esperti sono fondamentali per consentire agli imprenditori balneari di prepararsi in modo consapevole e competitivo". La riuscita del seminario, con una sala gremita e un dibattito vivace, testimonia l’interesse e la necessità di fare chiarezza su un tema cruciale per il futuro delle imprese balneari e, più in generale, per l’intero comparto turistico della costa fermana.