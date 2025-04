Concorso Danza Marche. Scuole e atleti premiati

La 15esima edizione del concorso Danza Marche, promosso dall’asd Arabesco Center Danza col patrocinio del Comune e del Consiglio Regionale, ha visto avvicendarsi sul palco del teatro delle Api, presentate da Silvia Perticara e Antony Persichini, ben 176 coreografie di vari stili di danza, proposte da scuole provenienti da Marche, Rimini Abruzzo e Umbria. Di tutto rispetto la giuria scelta dalla direttrice artistica dell’evento, Maria Elena Morniga, che ha chiamato a valutare le performance delle decine e decine di ballerini che si sono esibiti, Marco Bellone (maitre e docente del Teatro dell’Opera di Roma), Sol Gilgorri (choreographer, director, teacher Italia Argentina) e Martina Coderoni (giudice hip hop, choreographer, teacher) che hanno messo a disposizione borse di studio. Manu Latini e Silvia Perticara hanno fatto parte della giuria che ha assegnato il Premio giornalistico per i solisti a Gabriele Fiorentini di Senigallia e Alessia Minelli di Gubbio, mentre il Premio giornalistico per le scuole è andato al Centro Danza Spettacolo ‘9 Muse’ e alla Umbria Ballet di Gubbio. Per la direttrice artistica oltre che per gli amministratori comunali, un’altra edizione di successo e da ricordare.

Solisti vincitori sezione danza classica: primo posto per Elena Cardoni, seconda Emily Da Silva Decian, terza Sagripanti – Vesprini, quarta Anita Brecciaroli, quinta Giorgia Aifano; sezione danza Moderna: prima Mia Cesca; seconda D’Apote – Reucci; terza Cesca – Bartolozzi; sesta Sota Prekperaj; settima Alessia Cerioni; ottava Sota Perna; nona Camilla Pascolini; decima Giulia Speziale; undicesima Zanul – La Forgia; dodicesima Giorgia Paci.

m.c.