Concorso del Miur C’è Montegranaro

Le storie, i volti e le emozioni per celebrare il Giorno della Memoria in Consiglio regionale ad Ancona che ha visto la presenza, tra gli altri, del rabbino capo della comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni, della presidente della comunità ebraica anconetana Manuela Russi, e degli studenti delle sei scuole marchigiane vincitrici del concorso del Miur ’I giovani ricordano la Shoah’. Tra queste c’è anche l’Istituto Comprensivo di Montegranaro con la classe 5A e il progetto ’Percorso educativo-didattico per il Giorno della Memoria’.