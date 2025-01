Concorso di poesia ‘La Foglia d’Oro’. Tutti i premiati

Si è svolta sabato nel piccolo teatro comunale di Montefalcone Appennino la terza edizione del concorso di poesia ‘La Foglia d’Oro’. Una cerimonia molto sentita dalla popolazione locale, che richiama appassionati da tutto il territorio provinciale e nazionale, sono stati circa 140 i partecipanti suddivisi nella varie categoria, compresa quella dedicata alla scuole.

Ad aprire la cerimonia Valerio Tomassetti, figlio di quel Giuseppe Tomassetti, ideatore del concorso insieme al sindaco Cesare Milani, oltre alla associazioni del paese che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. "Una bella cerimonia molto partecipata dal pubblico – dichiara Cesare Milani – ci fa piacere questa grande attenzione per la poesia, ma soprattutto gli elaborati presentati, tutti di alta qualità ne sono riprova anche le menzioni speciali necessarie per inglobare l’egregio lavoro di stesura svolto dai protagonisti".

Nella categoria individuale sono stati premiati: al primo posto Nunzio Buono di Casorate Primo con ‘Riva Nuova’; rispettivamente al secondo e terzo posto sono seguiti Giulia Scartozzi di Macerata con ‘Mi perdo’ e Antonella Riccardi di Roma con ‘Di magia e d’incanto’, oltre alle menzioni speciali per Elisabetta Iannascoli di Montesilvano con ‘Nebbia nella nebbia’ e Massimo Perrone di Tortona con ‘Nebbia e Tramonti’.

Per la categoria scuole, sono state premiate: al primo posto la 4A elementare ‘Dalla Chiesa’ di Monteprandone con ‘Nebbia Amica’; al secondo posto la 5I elementare di Force con ‘La dama velata’; terzo posto per 3A elementare Sbaffoni di Cupra Marittima con ‘Fantasticare’. Menzioni di merito per la 4° elementare Gasparidis di Trieste con ‘In un giorno d’Autunno’ e 2° elementare di Amandola con ‘Sfumature d’Inverno’.

Con grande entusiasmo, gli organizzatori hanno invitato i presenti alla prossima edizione.