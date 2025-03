Concorso di potatura. Ecco i campioni degli olivi

Una manifestazione riuscita quella che si è tenuta giovedì a Monteleone di Fermo, che ha ospitato la 22° edizione del ‘Concorso regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico’, evento che per la prima volta ha toccato la provincia di Fermo. La manifestazione promossa dall’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e pesca) della Regione Marche, insieme ad altre associazioni e il Comune di Monteleone di Fermo, si è tenuta presso l’azienda ‘Simonelli Pagliuca Tecla’ nelle campagne del piccolo borgo fermano, che ha accolto l’adesione di circa 30 concorrenti provenienti da tutte le Marche. Una manifestazione che ha visto trionfare la qualità di uno dei prodotti più noti e apprezzati delle nostre colline, ovvero l’olio di oliva, insieme alla passione per le tradizioni che i partecipanti hanno saputo raccontare e mettere in pratica. Infatti, oltre ai partecipanti sono intervenuti molti curiosi e addetti ai lavori, che hanno rivolto domande e soprattutto chiesto consigli agli operatori in gara, magari con l’intento di migliorare i propri uliveti. Al termine della competizione la giuria tecnica, ha sancito in vincitori del concorso, che sono stati premiati da Marco Rotoni, presidente Amap e Marco Fabiani sindaco di Monteleone di Fermo. Ad aggiudicarsi la 22° edizione del concorso regionale di potatura sono stati: Jacopo Guglielmi primo classificato, seguito da Marco Paciaroni e Francesco Gentili. Inoltre all’interno dell’ l’8° edizione della selezione di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico rivolti a tutti gli Istituti agrari delle Marche, è stato assegnato il premio come miglior studente a Matteo Salvi, dell’Istituto agrario ‘Cecchi’ di Pesaro. "È stato un evento che abbiamo ospitato con grande soddisfazione – commenta Marco Fabiani - che ha permesso oltre alla conoscenza delle tecniche di potatura degli ulivi, anche di far scoprire ai tanti concorrenti, accompagnatori e ospiti giunti da numerose zone della nostra regione di conoscere le aree interne della provincia di Fermo, per molti aspetti ancora tutte da scoprire. Nell’occasione voglio ringraziare tutti i collaboratori dell’Amap ed il presidente Marco Rotoni, per aver scelto Monteleone di Fermo come sede del Concorso regionale di potatura dell’olivo. Questo concorso mi ha mostrato con una luce diversa la grande ricchezza della produzione dell’olio e quanta attenzione richiede". Alessio Carassai