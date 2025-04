Concorso Lions ’Poster per Ia Pace’. Premiati i cinque studenti vincitori

Un evento carico di significato e simbolismo si è svolto al Royal Hotel, quando sono stati presentati i cinque giovani talenti che si sono distinti nel concorso del Poster della Pace - Pace senza limiti, organizzato dal Lions International a cui ha aderito anche il Club di Fermo Porto San Giorgio. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la consegna del primo Trofeo Lions “Pescatori di Pace”, un riconoscimento simbolico assegnato al miglior elaborato tra i cinque vincitori. II trofeo, un Leone d’Argento, è andato a Luna Dionea (nella foto), studentessa della classe 3ª C dell’Istituto Nardi che ha brillato per la sua straordinaria capacità di coniugare arte e impegno civile, trasmettendo un messaggio di pace potente e ispiratore. A consegnarle il trofeo sono stati il dirigente scolastico Roberto Vespasiani, il presidente del Club Lions Giuseppe Scarpa e Cesarino Caioni Officer Distrettuale del Poster per la Pace. Il presidente del Club Locale Lions Giuseppe Scarpa ha preso la parola per raccontare un percorso esclusivo di una lettera inviata al presidente della Repubblica. La stessa conteneva anche la rappresentazione dei cinque elaborati vincitori nonché le frasi che li avevano ispirati e che nell’occasione hanno ripreso vita con la lettura in sala delle autrici. I cinque vincitori del concorso, premiati per la loro capacità di esprimere il valore universale della pace, sono stati: Sibilla Leoni, Ic Bacci S. Elpidio a Mare, Maria Vittoria Mecozzi, Ic Fracassetti Capodarco Fermo, Amina Afrf Ic Montegranaro, Luna Dionea, Ic Nardi Porto San Giorgio, Sofia Trefass Ic Rodari - Marconi. Successivamente sono intervenuti i Professori referenti di ciascuna scuola che hanno proiettato un filmato sugli oltre 1000 elaborati che hanno partecipato al progetto.