Concorso nazionale fra architetti per la ‘Madonna delle Cataste’

Lanciato un concorso nazionale fra architetti per riqualificare la suggestiva chiesa incompiuta ‘Madonna delle Cataste’ di Ponzano. Ieri nella sala Consiliare è stato presentato il piano che presenta notevoli curiose sfumature, tutte positive. E stata l’associazione ‘Save the ruin, reuse it’ che fa riferimento ad un gruppo di architetti toscani, che qualche tempo fa hanno lanciato l’idea denominata ‘Reuse Italy’, di andare a recuperare strutture architettoniche minori sperse in giro per l’Italia che sono state abbandonate, mai concluse o semplicemente che meritano una maggiore attenzione, con l’intento di ridare nuova vita e prospettive a questi luoghi. Sono stati proprio gli stessi rappresentanti di ‘Save the ruin, reuse it’ venuti a conoscenza della suggestiva chieda Madonna delle Cataste ubicata lungo la Valdete a presentarsi volontariamente all’Amministrazione di Ponzano di Fermo, con l’intento di recuperare questo edificio che negli ultimi anni, ha ospitato anche diversi appuntamenti a carattere culturale. A seguire questo progetto sono stati il sindaco Diego Mandolesi, il consigliere Andrea Tortoni e gli architetti Andrea Crudeli ed Emanuele Carrai a coordinare il concorso partito ufficialmente già da qualche tempo per il recupero della struttura. "Devo dire che mi fa piacere il fatto che architetti nazionali siano venuti a conoscenza della chiesa della Madonna delle Cataste – spiega il sindaco Diego Mandolesi – significa che questa struttura ha un suo pregio e soprattutto che sia conosciuta anche fuori i confini regionali. Il concorso prevede la realizzazione di diversi progetti di recupero da parte degli architetti dell’associazione, al momento hanno dato la loro disponibilità 230 architetti. I progetti di ricostruzione saranno presentati il 20 maggio, poi una giuria tecnica composta da architetti olandesi, polacchi e spagnoli decreteranno i vincitori del concorso. I progetti che saranno premiati saranno messi in mostra nel mese di agosto e illustrati alla popolazione, poi la nostra Amministrazione dovrà impegnarsi a trovare un canale di finanziamento per mettere in opera il progetto di recupero".

Alessio Carassai