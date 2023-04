Concorso per le compagnie teatrali: 36 adesioni a Montegranaro

Sono 36 le giovani compagnie di teatro per ragazzi che hanno risposto al bando per la 29esima edizione del Premio nazionale ‘Otello Sarzi’, appuntamento fisso del Veregra Children, versione dedicata ai più piccoli (ma non solo) del Veregra Street. Si tratta del concorso italiano più longevo, dedicato alle nuove compagnie e premio speciale ‘Teatro di Figura’: fondato dallo stesso Otello Sarzi e da Marco Renzi che, da sempre ne è il principale promotore. Solo 12 le compagnie che saranno ammesse al Premio, per le quali sono previsti due riconoscimenti: alla più promettente giovane formazione e al miglior spettacolo di teatro di figura, genere a cui Otello Sarzi era particolarmente legato. Inoltre, le compagnie vincitrici avranno la possibilità di esibirsi, pagate a cachet, a Padova, Pescara, Formia e altri importanti teatri nazionali.

"L’edizione 2023 dimostra il successo del Premio – commenta il sindaco Endrio Ubaldi – e quanto sia importante sostenere i giovani talenti". L’assessore alla cultura, Monia Marinozzi ricorda che una qualificatissima giuria selezionerà le proposte pervenute e sceglierà le12 compagnie che si esibiranno dal 18 al 20 giugno al Veregra Children. "Questo Premio fa parte anche della 7° edizione del Marameo Festival – conclude Renzi –, progetto interregionale e internazionale che mette insieme le regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia, e oltre 40 Comuni, programmando dal 16 giugno al 2 ottobre 150 spettacoli, laboratori, eventi, mostre, incontri, tutto legato al teatro per l’infanzia".