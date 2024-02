Concorso poetico ‘La Foglia d’Oro’. Tutti i premiati

Alla presenza della giuria presieduta dal sindaco Giorgio Grifonelli, si è svolta presso il Teatro comunale di Montefalcone Appennino la cerimonia di premiazione del concorso poetico ‘La Foglia d’Oro’. Iniziativa promossa dalla famiglia Tomassetti in collaborazione con l’Amministrazione e il sostegno della Pro loco. Le poesie finaliste sono state lette da Alessandro Maranesi e Cristina Marinozzi, intermezzo musicale del chitarrista Vincenzo Ruggiero. Le targhe consegnate ai vincitori sono state realizzate dal Liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo, inoltre la Giaconi editore pubblicherà le poesie del vincitore della categoria singoli Lorenzo Giardini, fermano classe 92, arrivato primo con la poesia ‘Il vuoto pieno del finito’. Tra le quasi 40 scuole partecipanti a spuntarla è stata la classe 3 elementare ‘U. Gaspardis’ di Trieste con ‘A te piace la primavera?’. La scuola ha ricevuto in premio libri e racconti sulle Marche e un contributo per l’acquisto di attrezzature didattiche. Nella categoria singoli si classifica seconda la romana Antonella Riccardi con ‘Ipotesi di felicità’, e terzo Sergio Di Placido con ‘L’aldiquà’. Assegnata una menzione d’onore a Giovanni Bracco con ‘Spaesamento’. Per le scuole si posizionano secondi gli alunni della classe 2D della media ‘G. Perlasca’ di Montottone con ‘Crescere insieme’. Doppia soddisfazione per la scuola di Montefalcone con il terzo posto per ‘Il cambiamento è un continuo movimento’ e menzione d’onore per ‘Un prodigioso bagaglio’.

"Un concorso che ci sta dando molte soddisfazioni sia per le sinergie che sta creando, sia perché ha già raggiunto alla sua seconda edizione un livello nazionale – commenta Giorgio Grifonelli - con partecipanti da diverse regioni. Promuoveremo il proseguo dell’iniziativa per la valorizzazione e la crescita culturale di Montefalcone, in ricordo di Giuseppe Tomassetti".

a.c.