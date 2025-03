Concorso regionale di potatura olivi. Tutto pronto per Monteleone

Per la prima volta arriva nel Fermano il ‘Concorso regionale di potatura dell’olivo’, manifestazione promossa dall’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e pesca) della Regione Marche, che ospiterà due eventi uno rivolto alle scuole e l’altro ai produttori delle aziende. Si partirà questa questa mattina a Fermo intorno alle 9 presso l’azienda ‘Iquattro srl’ di Capodarco di Fermo, dove si terrà l’VIII edizione della selezione di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico rivolti a tutti gli Istituti Agrari delle Marche, realizzato sempre da Amap e dall’Itt Montani sotto la guida della Dirigente Stefania Scatasta, proprio perché si svolge nel Fermano all’interno della rete degli Istituti agrari. Mentre domani 20 marzo con inizio alle 9 prenderà il via la 22esima edizione del ‘Concorso regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico’ che si terrà in contrada Colle di Monteleone di Fermo presso l’azienda ‘Simonelli Pagliuca Tecla’. "L’iniziativa è nata casualmente da una chiacchierata – racconta Marco Fabiani, sindaco di Monteleone di Fermo – e ringraziamo l’Amap attraverso il presidente Marco Rotoni, per la sensibilità e disponibilità a realizzare nel nostro comune questo concorso. Il progetto nella sua semplicità presenta notevoli sfaccettature, tutte molto positive. La prima è che oltre al concorso si terranno attività formative e di promozione dell’olivo e dell’olio marchigiano, un prodotto di alta qualità, molto apprezzato fuori da nostri confini regionali perché più amabile rispetto ad altre tipologie. La seconda ospiteremo 30 concorrenti provenienti da tutte le parti delle nostra regione, che si metteranno alla prova per la potatura a vaso policonico, modalità che permette di avere una resa maggiore. La terza, che nella tarda mattinata ci sarà una dimostrazione di potatura aperta al pubblico che potranno rivolgere anche domande agli esperti. Un modo per valorizzare sotto tutti gli aspetti questi prodotto". Nel pomeriggio di domani, sempre a Monteleone di Fermo si terrà la premiazione di quelli che saranno indicati dalla giuria tecnica come i migliori potatori del concorso. Un progetto ad ampio respiro che oggi con le medesime modalità, senza la necessità di decretare un vincitore, interesserà anche gli studenti degli Istituti agrari delle Marche. Una due giorni in cui il Fermano diverrà capitale dell’olivo marchigiano.

Alessio Carassai