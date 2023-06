Concorso sugli agenti di polizia Terzo posto alla scuola Bacci

L’Ufficio Scolastico regionale, con l’assessorato alla polizia locale e politiche integrate della Regione ha indetto un bando di concorso rivolto agli studenti delle primarie e secondarie di primo grado dal titolo ‘Agente di Polizia locale che vorrei accanto’. La classe 2° A del plesso ‘Andrea Bacci’ (che ha partecipato insieme a tutte le seconde classi dell’Isc cittadino) si è aggiudicata un meritato terzo posto grazie al video attraverso il quale i ragazzi hanno rappresentato le attività della Polizia Municipale. La premiazione è avvenuta nel corso della Giornata della Polizia Locale. I lavori presentati dalle altre classi del capoluogo e di Casette d’Ete che hanno partecipato al concorso, sono state donate al Comando di Sant’Elpidio a Mare. "È motivo di orgoglio per questa amministrazione il fatto che i nostri ragazzi si siano distinti ed abbiano ottenuto un riconoscimento a livello regionale per l’impegno profuso nel progetto – il commento del sindaco Alessio Pignotti e del vice Roberto Greci –. Il concorso ha rappresentato un modo alternativo per familiarizzare con le istituzioni".