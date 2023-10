"Condannata per la protesta contro una battuta di caccia: la aiutiamo noi"

Si dicono pronti ad assistere la donna fermana condannata per aver protestato contro una battuta di caccia ai cinghiali non preannunciata i volontari di Animal Liberation, la presidente Lilia Casali spiega che l’associazione, la cui sede marchigiana è a Pesaro, è a disposizione per capire come risolvere la questione: "Ci spiace molto che la signora abbia subito una condanna penale, è importante che faccia immediato ricorso perché c’è margine per discutere della questione". Casali spiega che per portare avanti un’azione di caccia di contenimento ci sono regole precise da rispettare, secondo la legge 157 del 1992 che regola proprio la caccia: "Intanto, è essenziale che ci sia una segnaletica precisa nella zona che avvisi chiunque di quello che si sta per fare. Quando si tratta di fondi privati, la regola dice che se sono recintati nei dovuti modi e segnalati come proprietà privata i cacciatori non possono entrare. Se i terreni privati non sono recintati, è vero che i cacciatori possono passare ma è vero pure che il proprietario può chiedere alla Regione di sottrarre il proprio terreno da qualunque tipo di caccia, a patto che non intacchino la percentuale di terreni su cui la caccia deve essere praticabile. È una norma poco conosciuta, le regioni non ne parlano, ma la legge quadro 157 del 1992 definisce la questione all’articolo 15".

Molto precise anche le norme che regolano le distanze da osservare nell’esercizio della caccia, dalle case, da strade carrabili, da luoghi di lavoro, da recinti di animali, da tutti i posti dove si possono trovare persone o animali: "Dipende dalla gittata delle armi che si usano, per fucili a gittata più corta si prevede la distanza di una volta e mezza la gittata. In sostanza, se la gittata è di un chilometro, la distanza deve essere un chilometro e mezzo. Per la caccia agli ungulati e ai grandi animali si usano armi potenti che possono avere chilometri di gittata, dunque non è così pacifico che si possa operare nel luogo descritto dalla donna fermana. È importante sapere che ci si può tutelare, sottolinea ancora Lilia Casali, noi siamo a disposizione per dare tutte le indicazioni necessarie".