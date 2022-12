Condannati per ricettazione

Al termine di mirati accertamenti, anche con l’utilizzo e l’analisi di immagini di videosorveglianza, erano stati denunciati dai carabinieri in quanto erano stati riconosciuti come autori della ricettazione di una carta di credito sottratta a una donna a Porto Sant’Elpidio, nell’ottobre 2020. Con la stessa carta poi avevano fatto un pagamento in una tabaccheria per un acquisto di circa 100 euro. Si tratta di due ragazzi algerini domiciliati a Fermo, che sono stati condannati a due anni e sei mesi mesi per ricettazione, indebito utilizzo di carta di credito e di pagamento, e furto aggravato in concorso. Entrambi infatti sono stati chiamati a rispondere davanti al giudice del tribunale di Fermo di questi reati perché erano stati riconosciuti anche come autori di un furto in un esercizio commerciale fermano dove avevano trafugato alcune confezioni di profumi, sei per la precisione, del valore complessivo di 600 euro. Entrambi erano stati denunciati e sono stati condannati.