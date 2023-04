Condannato per evasione

Aveva messo a segno una rapina e si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il dispositivo però non era stato sufficiente ad impedirne la fuga e, dopo averlo forzato, era scappato. E’ costata cara questa anomala evasione ad un campano di 45 anni, che è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione da sommare alla pena che sta già scontando per rapina. Ad accorgersi della fuga erano stati i carabinieri di Montegranaro durante i normali controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari. I militari avevano accertato che l’evaso, un uomo di origini campane detenuto per un colpo messo a segno a Civitanova Marche, si era allontanato dal proprio domicilio dopo aver forzato il braccialetto elettronico.

fab.cast.