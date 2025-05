Condannato per stalking: minacce, pedinamenti e telefonate a ogni ora

Fermo, 5 maggio 2025 – Dopo la fine della loro relazione aveva iniziato a perseguitarla con telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, arrivando a minacciarla pesantemente e a pedinarla fin sul posto di lavoro. Per questo motivo i carabinieri avevano denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo, per stalking, un 40enne di Montegranaro. Per questo motivo l’uomo è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione.

Gli atti persecutori erano iniziati, quando, dopo due anni e mezzo di rapporto sentimentale, lei aveva deciso di farla finita perché il suo compagno era diventato troppo geloso e ossessivo. Lui non aveva accettato di buon grado la scelta della sua ex, anche lei di Montegranaro, e aveva iniziato tempestarla di telefonate minatorie: “Io ti rovino”, “Non pensare di passarla liscia”. Dopo le telefonate erano arrivati i comportamenti molesti e i pedinamenti, fino a quando la giovane non si era ritrovata il suo ex compagno sul posto di lavoro.

La vittima aveva cominciato ad avere paura e in lei si era generato uno stato di continua ansia al punto che aveva modificato le sue abitudini di vita per timore della sua incolumità. A quel punto, esasperata, aveva deciso di denunciare i fatti ai carabinieri di Montegranaro, che avevano fatto scattare un’approfondita serie di accertamenti. I militari dell’Arma durante le indagini, avevano informato la competente autorità giudiziaria e avevano attivato il cosiddetto ’codice rosso’ per garantire la tutela della vittima.

Va sempre ricordato che il 17 luglio 2019 è stato approvato definitivamente dal Senato il cosiddetto ’codice rosso’ che ha modificato il codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 agosto 2019 e la legge deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori, come avviene nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato. Nella caserma dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo da tempo è stata anche allestita una stanza protetta per l’ascolto delle vittime di violenza domestica e di genere, con la presenza di personale specializzato.