Condannato rapinatore con la siringa

Aveva messo a segno due rapine in due giorni e alla fine era caduto nella rete della polizia, che lo aveva scovato fuori regione. Si tratta di un 35enne di Fermo che è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. I colpi erano stati messi a segno in una farmacia e in un negozio di abbigliamento dove il rapinatore aveva fatto irruzione armato di siringa e si era fatto consegnare tutto il denaro in cassa. Grazie anche all’estrapolazione dei dati di posizionamento del cellulare, a seguito di quattro giorni di appostamenti e pedinamenti, i poliziotti lo avevano scovato in Abruzzo.