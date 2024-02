Condanne da scontare. Due arresti da parte dei carabinieri

Avevano alle spalle delle condanne da scontare, individuati e arrestati dai carabinieri. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Servigliano hanno arrestato un giovane barese di 32 anni, disoccupato e pregiudicato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 9 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari. Il soggetto arrestato era sotto processo a Bari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Ascoli Piceno, dove dovrà scontare una pena di reclusione di 7 mesi e 27 giorni per il reato commesso in Puglia il 27 ottobre 2020. Altro episodio analogo è stato invece registrato a Porto Sant’Elpidio dove i militari della locale Stazione locale, durante una nomale operazione di controllo del territorio, sono riusciti ad identificare e arrestare un 56enne residente a Porto Sant’ Elpidio, pregiudicato, in esecuzione dell’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Macerata, dovendo espiare la pena di 9 mesi 9 di reclusione per reato di resistenza a pubblico ufficiale.