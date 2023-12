’Condotta dei Porti’. Nominato il direttivo,. Pasquali nuova fiduciaria

Alla guida della Condotta dei Porti – Fermano c’è Annalinda Pasquali, nuova fiduciaria indicata dal direttivo, presente Luca Celli e Roberto Rubegni, rispettivamente segretario e tesoriere di Slow Food Marche, intervenuti all’assemblea degli associati (svoltasi all’Agriturismo delle rose) e supervisionato le procedure della fondazione della nuova Condotta. Sono undici i componenti del direttivo: Domenico Cognigni, Gianpaolo Cognigni (tesoriere), Enrico Guzzo, Vissia Lucarelli, Francesco Marsili, Alessandra Poggi, Antonella Romagnoli (vice fiduciaria), Caterina Scibè (segretaria), Luigi Silenzi, Claudio Speranzini. "Guidare una Condotta è un compito impegnativo ma so di poter contare su un direttivo con ampie e differenti competenze – ha commentato la neo eletta Pasquali – e, soprattutto entusiasta. La Condotta dei Porti – Fermano lavorerà per valorizzare il territorio, la sua cultura, i produttori locali, la ristorazione e i commercianti. Ma lavorerà anche per promuovere la sostenibilità ambientale, impegnandosi ad educare al gusto, collaborando con le istituzioni per dare un proprio contributo nella costruzione di uno spazio di vita sempre più ‘buono, pulito e giusto’, com’è negli intenti di Slow Food". Una parola di ringraziamento, la Pasquali l’ha spesa anche per l’ex fiduciario della Condotta, Paolo Concetti: "Ha lavorato alacremente per la creazione di un nuovo presidio, la cipolla rossa piatta di Pedaso, e adesso noi ci auguriamo di aggiungerne un altro, affinché si valorizzino le peculiarità agroalimentari locali e i loro produttori". L’ultima sottolineatura della Pasquali riguarda la denominazione ‘Condotta dei Porti, "un omaggio è un eccellente fiduciario, Loreto Del Giovane, che ha fatto conoscere l’associazione nell’ascolano e nel fermano, vantando centinaia di iscritti".