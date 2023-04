Confabitare: solo un presidio fisso di polizia può essere un deterrente

"Lasciato in totale abbandono dalle istituzioni a tutti i livelli Tre Archi torna a mostrare il volto che in questi ultimi 20 anni ha sempre avuto, quello di un territorio fuori controllo e in mano alla malavita più spietata che questa volta ha alzato la posta tirando fuori dalle fondine le pistole". A parlare, dopo la sparatoria dell’altro ieri sera e i conseguenti gli scontri tra clan, è Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo che sottolinea come quanta volta siano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco ferendo una persona: "Ciò che abbiamo sempre denunciato, anche di recente, si è purtroppo verificato nel quartiere fermano tenuto ai margini da un Comune che si è sempre mostrato cieco e sordo di fronte alle istanze dei residenti che chiedevano aiuto, e dagli organismi di governo che hanno sempre pensato di risolvere il problema della malavita con qualche multa, qualche sequestro di stupefacenti e sporadici ancorché spettacolari controlli. Confabitare dice basta a questo andazzo criminale. Le famiglie sono allo stremo, difficile spiegare loro perché tre comandi provinciali delle forze dell’ordine, una prefettura e un Comune capoluogo di provincial, con la sua polizia municipale e un assessore delegato alla sicurezza non riescono a venire a capo di un fenomeno cosi serio e ormai cosi radicato".

Secondo Paccapelo la risposta c’è: "Nessuno ha voluto muovere un dito. Bande di albanesi e tunisine scorrazzano lungo la costa fermana senza mai incontrare alcuna seria resistenza da parte delle istituzioni che sembrano più preoccupati dagli effetti delle notizie date dalla stampa che dal problema. La situazione oggi però è grave ed è ora di dire basta. Troppa criminalità e troppo lassismo da parte di chi dovrebbe e potrebbe fare qualcosa, hanno portato ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Più volte e a più riprese abbiamo chiesto un censimento degli appartamenti, un posto fisso di polizia, più pattuglie e più indagini preventive per smascherare anche chi lucra dietro le decine di locazioni date in sub affitto e in affitto". Confabitare esprime solidarietà alle famiglie lasciate sole e insieme a loro si impegna a pianificare iniziative clamorose di protesta, già programmate, per I prossimi mesi al fine di sensibilizzare e investire del problema direttamente il ministro degli Interni.