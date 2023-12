Confartigianato e Cna con le scuole. Il saper fare si impara tra i banchi

Raccontare una scuola e insieme promuovere il made in Italy che poi è un saper fare che riguarda le Marche tutte. Al centro c’è l’Ipsia Ricci che fa squadra con Confartigianato e Cna, coinvolgendo le imprese. La dirigente Anna Maria Bernardini parla di una storia che va avanti dal 2015 e che oggi sta raggiungendo i social, per far capire il valore di un mestiere che produce cose buone e belle: "Cna e Confartiginato, insieme con Ipsia e il liceo artistico Preziotti Licini, hanno realizzato dei video, dopo le brochure e i libri delle prime edizioni, che mettono in luce il valore del made in Italy made in Marche, domenica prossima si potrà vedere tutto e cominciare a costruire orientamento. Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio Marche, ripete che ai giovani bisogna far capire che l’artigianato è un mondo bello e pieno di soddisfazioni: "Dobbiamo farlo dialogando con il mondo della scuola, se ne parla anche a livello nazionale per tutelare una serie di mestieri che rischiano di scomparire". Alessandro Migliore, Cna Federmoda, spiega che sono ormai otto anni che con la Confartigianato si lavora sull’orientamento scolastico, per valorizzare i giovani e il talento di ciascuno. La festa di domenica segue l’appuntamento che c’è già stato al teatro dell’Aquila, altri due momenti ci saranno nel 2024, nel video che si vedrà in occasione della scuola aperta si vedranno gli ambienti di lavori, si ascolteranno le voci degli artigiani che spiegheranno quanta soddisfazione c’è nel lavorare in un contesto che è ormai un mix di tecnologia e manifattura. Quello che serve è un ricambio generazionale, il progetto si chiama ‘Orientarsi ai mestieri artigiani’ e punta anche sui social. "Sono dodici le aziende coinvolte nei video, con gli artigiani protagonisti", aggiunge Stella Alfieri, responsabile comunicazione Cna. Aprendo la scuola, aggiunge Lorenzo Totò, Confartigianato Fermo, genitori e figli possono capire che i laboratori di oggi non sono quelli di 40 anni fa. Le aziende partecipano a scuole aperte proprio per far conoscere le attività e i luoghi di lavoro".