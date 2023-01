Conferenza dei servizi per l’ex Fim

Ex Fim, convocata per il 30 gennaio (ore 10,30) la Conferenza di servizi, da tenersi in presenza, presso la sala giunta del Comune. Una conferenza di servizi che il sindaco Nazareno Franchellucci aveva affermato di essere pronto a convocare non appena ci fossero novità riguardo un pronunciamento della Commissione regionale per i beni culturali (pare si sia riunita pochi giorni fa) alla luce del preavviso di rigetto dell’istanza presentata dalla proprietà Fim srl, di demolizione e ricostruzione della Cattedrale comunicato dal Segretario del Ministero della Cultura. Al tavolo tecnico del 30 gennaio potranno partecipare, come uditori e senza diritto di voto, anche i portatori di interessi pubblici o privati costituiti in associazioni o comitati che ne facciano richiesta entro il 27 gennaio. L’occasione servirà a capire come proseguire l’iter amministrativo per il completamento della bonifica dell’ex Fim (fermi dal 2011) e per affrontare la ‘questione delle questioni’: la bonifica della Cattedrale, struttura che versa in condizioni sempre più precarie che per la proprietà (e per l’amministrazione comunale) andrebbe demolita, bonificata e ricostruita, ma c’è un vincolo di tutela che sta condizionando ogni scelta. Intanto, della questione è stato investito direttamente il ministro alla cultura, Sangiuliano.

Marisa Colibazzi