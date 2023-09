Conferimento rifiuti a Porto San Giorgio: 65 telecamere attive

L’assessorato all’ambiente e la partecipata Sgds rendono noto che è stata completata l’attivazione del servizio di videosorveglianza delle isole ecologiche. L’impianto faceva parte delle migliorie offerte dalla ditta che, nel 2020, si aggiudicò la gara di appalto per le isole ecologiche. I lavori sono stati ultimati ad agosto e, a seguito delle operazioni di collaudo, l’impianto video è ora entrato pienamente in funzione con 65 telecamere ad alta definizione e adatte anche alla visione notturna. L’assessore all’ambiente esprime la propria soddisfazione: "Tale impianto di videosorveglianza permette oltre alla salvaguardia dell’investimento da eventuali atti vandalici, anche il controllo sulle infrazioni nel conferimento dei rifiuti. Aspetto da non sottovalutare e degno di nota, poi, quello relativo alla sicurezza e all’ordine pubblico. Le immagini, difatti, saranno anche a disposizione delle Forze dell’Ordine e fungeranno, tra l’altro, come strumento di prevenzione, accertamento e repressione dei reati di ogni genere. L’istallazione di 65 telecamere in un territorio di poco più di 8 km quadrati dimostra l’attenzione posta su tematiche di estrema importanza. Ringraziamenti vanno alla Sgds nonchè agli uffici che hanno seguito la realizzazione ed il completamento di questa importante opera per la Città. Non può poi mancare l’appello ai cittadini, affinché prestino attenzione nel conferimento dei rifiuti, evitando così di incorrere in spiacevoli sanzioni e tutelando il decoro della città".