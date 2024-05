Confermata anche la bandiera gialla. Cerimonia di consegna

Confermata anche la Bandiera Gialla assegnata dalla Fiab (Federazione ambiente biciclette) che, per il quarto anno consecutivo, ha premiato Porto Sant’Elpidio, assegnando alla città costiera anche la cerimonia di consegna delle Bandiere Gialle 2024 (a luglio) a 17 località delle Marche (per il fermano, ci sono anche Porto San Giorgio e Altidona). Si tratta di un riconoscimento che scaturisce da diversi indicatori: cicloturismo, alla mobilità urbana, moderazione della velocità, governance territoriale e comunicazione, e grado di ciclabilità dei Comuni. "Abbiamo investito di recente 50mila euro per la manutenzione della ciclabile sul lungomare Faleriense – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella - e previsto altri 400mila euro per un percorso ciclabile al parco San Filippo". Altri progetti sono in itinere tant’è che il Comune ha partecipato a un bando regionale per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Pums) "e se otterremo il cofinanziamento potremo elaborare strategie importanti, altrimenti partiremo con la stesura del Biciplan con risorse comunali" assicura il consigliere delegato Giorgio Marcotulli. "Ci fa piacere sia stata accolta la nostra candidatura a ospitare la cerimonia regionale – commenta l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente - e ci stiamo già preparando e, magari, nell’occasione si potrebbe riaprire e riconsegnare alla città Villa Baruchello e il suo parco dopo i lavori di riqualificazione". Intanto, è stato indetto un concorso grafico ‘La mia città in bici’: le scuole cittadine sono state invitate a disegnare un logo per sensibilizzare all’uso della bici come mezzo salutare.

m. c.