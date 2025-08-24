Confermate le attività del doposcuola. Stanziati 30mila euro alle associazioni

Una notizia importante per la comunità sangiorgese: il servizio di sostegno allo studio, più comunemente conosciuto come doposcuola, è stato ufficialmente riconfermato per l’intero anno 2025. La decisione ribadisce la forte volontà dell’Amministrazione di continuare a supportare le famiglie e i giovani residenti. Questo servizio è ben più di un semplice aiuto compiti; rappresenta un "supporto cruciale per le famiglie" di Porto San Giorgio, contribuendo significativamente a migliorarne la qualità della vita. Permette ai genitori di conciliare meglio i tempi dedicati al lavoro con quelli familiari, offrendo ai figli un ambiente sicuro e stimolante nel pomeriggio.

Il doposcuola è aperto a tutti i minori che frequentano sia le scuole primarie che le medie inferiori. Il servizio, avviato in via sperimentale nel 2021, ha dimostrato negli anni la sua efficacia, venendo costantemente rinnovato. A gestirlo sono due storiche e attive realtà del territorio: le Associazioni "Ricreatorio San Giorgio" e "Centro Ricreativo Don Bosco". Queste organizzazioni, che operano "senza scopo di lucro", da tempo promuovono l’integrazione e il benessere familiare. I loro centri "non sono solo luoghi di studio, ma veri e propri spazi di aggregazione e socializzazione", dove i ragazzi possono partecipare a diverse attività: laboratori creativi, iniziative sportive e momenti di scambio, che favoriscono la costruzione di relazioni significative.

Per garantire la continuità e l’efficacia del servizio anche per il 2025, l’Amministrazione ha previsto un finanziamento di 30mila euro, da distribuire equamente tra le due associazioni. L’importo tiene conto di un necessario adeguamento ai maggiori costi che le associazioni devono sostenere.