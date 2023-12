Confermate le tariffe per il trasporto scolastico

PORTO SAN GIORGIO

L’amministrazione comunale ha confermato per il 2024 le tariffe degli anni precedenti per il trasporto scolastico, senza neanche calcolarvi l’aumento che in genere si applica sulla base del tasso d’inflazione programmato, tasso che viene stabilito dal Consiglio dei ministri nel documento economico e finanziario. Per il 2024 è stato fissato in 2,3%. E’ dall’anno 2014 che sulle tariffe dello scuolabus non viene calcolato e aggiunto l’indice d’inflazione programmato, di conseguenza sono rimaste sempre le stesse. I pagamenti debbono avvenire in due rate con scadenza quest’anno rispettivamente il 31 marzo 2024 e il 31 ottobre 2024. Quota mensile per ogni alunno è 20,52 euro comprensivi d’iva al 10%, quota mensile per due o più fratelli 14,83 euro, quota mensile per utilizzo parziale per ogni alunno 13,68 euro, solo andata o ritorno, compresi l’andata e il ritorno dei rientri. Queste le rate a carico degli utenti: rata al 31 marzo 123 euro per un figlio unico, 89 per due o più fratelli, 82 la tariffa per l’utilizzo parziale del servizio; rata al 31 ottobre 2022: 62 figlio unico, 45 tariffa fratelli e 42 utilizzo parziale. Confermate anche le tariffe a carico degli alunni non residenti: 21,11 mensile per un figlio, 15 euro mensile per due o più figli, 13,88 pr utilizzo parziale del servizio.