Confermati gli eventi per lunedì

Al momento, sono confermati tutti gli eventi in programma oggi, domani e il 1 Maggio. Gli amministratori comunali, avvertono che, ogni aggiornamento sarà comunicato sui canali social del Comune dove è consultabile il ricco programma dei tre giorni di festa. Avanti tutta, dunque col programma. Stasera, dalle 22 in piazza Garibaldi, dj Francesco Luv, voice Paolo Balestrieri, con animazione di Lady Trisha e direttamente dal programma ‘Tutto esaurito ‘ di Radio 105 Mitch Dj. Sempre stasera, ma al teatro delle Api, ‘Grande, grande, grande Mina’ concerto il cui ricavato andrà a favore della Fondazione Ant con Alessandra Doria e la Musicamdo Jazz Orchestra. Per tutta la giornata di domani, mercatino sul lungomare centro organizzato dalla Pro Loco. Sempre domani, dalle ore 15, sul lungomare centro, musica con Giulia and the Good Duo e, in serata, in Piazza Garibaldi, il concerto dell’anteprima con i mitici Maria Bazar.