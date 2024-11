Confindustria calzature, il direttivo si rinnova

Gli obiettivi che caratterizzeranno il prossimo biennio della presidente di Valentino Fenni come presidente della sezione Calzature di Confindustria Fermo sono ’difesa, sostegno e rilancio’. Si è concluso il percorso di rinnovamento del gruppo che guiderà l’importante settore economico del distretto fermano fino al 2026. Novità all’interno del direttivo, confermati invece i quattro vicepresidenti: Caterina Leombruni, Alberto Fasciani, Paolo Bracalente e Marino Fabiani.

Il gruppo di lavoro dell’importante sezione calzaturiera è chiamato a svolgere una funzione importante in un momento particolarmente delicato?

"La situazione è molto complicata – ci ha detto il presidente Valentino Fenni – ne siamo tutti consapevoli perché la viviamo. Soffrono le aziende che lavorano per le grandi griffe, che sono tornate a investire nel nostro distretto. Sono in difficoltà quelle con il proprio brand, penalizzate dal calo dei consumi e dalla riduzione del potere di acquisto delle famiglie. E poi c’è la questione credito d’imposta, una mannaia sulla testa degli imprenditori che hanno investito in ricerca e sviluppo e oggi si vedono richiedere dal Governo gli sgravi regolarmente ottenuti". In questa fase congiunturale che significa per voi ’difesa’? "Un termine che non significa resa o arretramento, ma consapevolezza che se si perdono pezzi della filiera tutto crolla. Questo deve essere chiaro a tutti, in primis alla politica, Confindustria Fermo farà il possibile per dare la migliore rappresentanza al settore calzature/moda sui tavoli territoriali e nazionali".

Per completare gli obiettivi serve l’azione di rilancio?

"La ripresa vera non arriverà prima del secondo semestre del 2025, questo sostengono tutti gli analisti. Ma quante imprese resisteranno? Questo periodo di ‘resistenza’ deve però essere accompagnato dal rinnovamento interno. È evidente che per essere protagonisti sul mercato servono nuove idee, servono figure dinamiche, servono i giovani. Stiamo lavorando sulla formazione, rafforzando la rete con l’Its made in Italy, consolidando il rapporto con l’Università e puntando sulla formazione on the job. Tutto questo ha un costo, per cui sarebbe importante avere anche in questo caso bandi con risorse mirate. Coniugare capitale umano e tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, è una ulteriore sfida per il nostro settore. Il problema è che dobbiamo affrontarla e vincerla oggi, mentre siamo impegnati nella difesa. Ecco perché non si può ragionare su una sola ‘parola chiave’. Sono connesse, noi lo sappiamo bene, speriamo lo comprenda anche la politica". Insieme ai quattro vice presidenti , questo è il nuovo direttivo di Confindustria Fermo Calzature : Giampietro Melchiorri, Monica Virgili, Rodolfo Zengarini, Patrizia Iachini, Graziano Mazza, Arturo Venanzi, Gianni Gallucci, Robertino Tulli, Andrea Vallasciani, Luca Guerrini, Francesco Pieroni, Riccardo Cesetti, Gianluca Tombolini, Samuele Camerlengo, Giampiero Vico.

Vittorio Bellagamba