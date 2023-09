Confindustria guarda lontano. Parola d’ordine sostenibilità

Un importante momento di analisi e di riflessione sul tema della sostenibilità è stato organizzato ieri mattina da Confindustria Fermo. L’appuntamento nell’innovativo format ‘Un caffè insieme…in fiera’ ha messo a confronto imprenditori ed esperti. Il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani ha detto: "Una struttura come la nostra, anche se piccola, deve saper orientare gli imprenditori verso una cultura attuale e competitiva. La strada verso l’industria 5.0 è già iniziata. Vogliamo essere di aiuto, è una questione di cultura di impresa, se non cambia non possiamo essere protagonisti". La conferma arriva da Gianni Gallucci, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Fermo il quale ha aggiunto: "Siamo sensibili. Lo studio dei materiali che usiamo, coinvolgendo i fornitori, il lato energetico, con l’inserimento di forme alternative di alimentazione delle aziende sono alcune delle misure imprescindibili. Che Confindustria Fermo porti questa questione al centro del Micam è un bel segnale. Ci vuole tempo, il mercato stesso va educato alla sostenibilità". Quello che gli imprenditori non nascondono è però il timore per i costi: "Ogni azienda ha inserito nelle collezioni prodotti sostenibili. Una strada necessaria, il mondo è uno e va preservato. La sostenibilità è un impegno sociale, non solo di produzione. Sostenibilità è però anche un costo che – aggiunge Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Fermo - le aziende non sono sempre in grado di sostenere. Qui deve intervenire la politica con azioni mirati. Possiamo lavorare su suole e collanti, ma serve di più". Chi aiuta imprese e associazioni è la Camera di Commercio delle Marche e Linea, l’azienda speciale guidata da Francesca Orlandi: "In questi giorni supportiamo oltre 200 imprese, 101 al Micam, 14 al Mipel e 99 a Lineapelle. Numeri importanti che richiedono impegno e visione. I dati export dimostrano che il settore è florido, siamo secondi solo al farmaceutico, ma non mancano le criticità. Per cui anche una scelta oculata sulla sostenibilità è decisiva".

Fare squadra è necessario, lo ricorda il direttore Giuseppe Tosi: "La Camera è fondamentale, un aiuto che ci permette di strutturare una serie di iniziative che permettono di dare stimoli agli associati, mostrando anche chi ha già avviato percorsi di innovazione e sviluppo interno". Chi su questo è ‘un passo avanti’ è la Da.Mi di Elisabetta Pieragostini, presidente della sezione Accessori: "Il recupero del materiale e il fotovoltaico sono peer noi ‘storici’. Siamo cresciuti con un nuovo modello aziendale che all’economia abbina ambiente e società. Prima la certificazione ambientale, poi quella di salute e sicurezza e la parità di genere. Infine, il bilancio di sostenibilità. Quello che facciamo internamente sta diventando un percorso anche per i fornitori e infine clienti, che la cercano e la chiedono". Un tema complesso che richiede supporti esterni. Uno arriva dalla Politecnica delle Marche: "Sostenibilità è una parola che va connessa a competitività. Noi portiamo ricerca e formazione. C’è il lato bilancio sociale, c’è quello ricerca sui nuovi materiali. I nostri successi sanno già di avere il posto garantito, spesso vengono assunti prima della laurea". Matteo Scarparo è la voce di Assocalzaturifici: "Sostenibilità non è solo produrre collezioni, è un tema di management. Ed è un tema oneroso che noi proviamo ad alleggerire con un processo collettivo, Vcs".

v.b.