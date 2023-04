Confindustria, strategie di sviluppo e conti in ordine

Confindustria Fermo è uno dei principali volani dello sviluppo economico del territorio. Un ruolo che svolge con i "Conti in regola e associazione in salute" come ha sottolineato il presidente Fabrizio Luciani il quale ha aggiunto: "Confindustria Fermo guarda con serenità al futuro, consapevole di avere molto da fare e da dare agli imprenditori". Le considerazioni sono state estresse dal massimo rappresentate dell’associazione confindustriale nel corso del Consiglio Generale di Confindustria il primo bilancio consuntivo dell’associazione e l’ha fatto di fronte al prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani, e al presidente dell’Isao, Mario Baldassarri. "Due presenze che ci onorano. La vicinanza della prefettura è fondamentale, è un interlocutore per chi ogni giorno è in prima linea. E così l’Istao che è un faro che illumina la strada anche grazie a nuovi corsi in partenza utili alle Pmi" prosegue Luciani.Durante la parte privata, riservata agli associati, è stato approvato il Bilancio, poi il momento pubblico nella sala convegni dell’Hotel Royal in cui è stato analizzato il contesto economico che Confindustria è pronta ad affrontare. Analizzando la situazione congiunturale il presidente Fabrizio Luciani ha detto: "Il Pil italiano è cresciuto, secondo il Fondo Monetario Internazionale la nostra economia (+6,2%) va meglio di Germania (1,8), Francia (2,6) e Cina (3%). Questo perché il nostro modello industriale è virtuoso. È il momento di fare scelte coraggiose, a cominciare da quel taglio del cuneo fiscale che da troppo tempo la politica ci promette". In merito alle difficoltà avvertite dalle aziende di trovare personale il presidente ha detto: "Le imprese vogliono assumere, ma servono condizioni migliori" ribadisce Luciani. Il fermano ha chiuso un 2022 caratterizzato dall’export, che ha permesso anche di mantenere un 68,4% di tasso occupazionale nella fascia under 64. "Il problema è che restiamo una provincia con un enorme gap infrastrutturale. A14 e intervalliva Campiglione-Valdaso sono ferme al palo, finalmente sono stati stanziati fondi per la Monti Mare, almeno per il tratto previsto da Amandola a Servigliano. Bene, ma non basta, ragioniamo già sul tratto mancante". Durante l’incontro, Luciani ha anche puntato sull’innovazione e digitalizzazione: "C’è poi la questione welfare aziendale. Uno strumento, non un costo. Gli ambiti d’intervento sono molteplici: salute, previdenza, assicurazioni per i dipendenti, assistenza ai familiari. Ogni impresa, adottando uno strumento di welfare, migliorerà il benessere interno. È un fatto. Come associazione stiamo studiando le migliori strategie per piccole e medie imprese". Bilancio positivo, autonomia territoriale e ingresso nelle due realtà principali a livello di turismo e promozione: "Abbiamo un nostro associato nel nuovo Cda di Marca Fermana e abbiamo avviato nuove relazioni con Tipicità. Questo con l’obiettivo di favorire le nostre aziende".

Vittorio Bellagamba