Conflitto di interessi, il Pd: "Abbiamo agito a favore della Contesa"

Fa ancora discutere la questione del conflitto d’interesse della dirigente Alessandra Gramigna incaricata del procedimento di recupero di affitti non pagati da parte della Contrada San Giovanni. Al Pd, che aveva sollevato il problema con una interrogazione, sono parse contraddittorie le risposte del sindaco Alessio Pignotti e della Gramigna: "Il sindaco dice di aver rimosso dall’incarico la Gramigna non appena questa ha comunicato di essere il Commissario Straordinario della San Giovanni per evitare un conflitto d’interesse e noi abbiamo preso per buone le sue parole dette in consiglio comunale, anche se Pignotti ha fatto riferimento a una delibera in cui non c’è scritto da nessuna parte di averla rimossa per conflitto d’interesse. La Gramigna – prosegue il Pd – dal canto suo, dice che il conflitto d’interesse non esiste, sostiene di parlare solo per conto dell’Ente Contesa ma poi entra nel merito della questione e si lancia in disquisizioni su un ex assessore e si inserisce in un dibattito nei confronti di una forza politica, senza che nessuno l’abbia mai chiamata in causa, visto che noi ci siamo rivolti al sindaco". Posizioni confliggenti e contraddittorie, secondo il Pd, quelle di sindaco e presidente dell’Ente Contesa "a conferma che la nostra interrogazione non era affatto peregrina. Se, come sostiene Pignotti, cui si rivolgeva la nostra interrogazione, il conflitto d’interessi c’era ed è stato rimosso, bene abbiamo fatto a sollevare la questione perché altrimenti qualsiasi atto fosse stato emesso, sarebbe stato annullabile. Abbiamo agito a favore del Comune e della Contesa del Secchio, checché ne dica la Gramigna. E a quest’ultima, ricordiamo, che chi ha dato dignità statutaria alla Contesa del Secchio è stato proprio il Pd, ed è sempre il Pd che ha sempre dimostrato di tenere a questa manifestazione".

m. c.