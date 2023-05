Confronto pubblico tra i tre candidati

Ormai manca una manciata di giorni al termine di una campagna elettorale iniziata con larghissimo anticipo e che sta vedendo (e vedrà) i tre candidati sindaci e i candidati consiglieri che compongono le 18 liste costantemente impegnati in giro per la città in vista del voto del 14 e 15 maggio. Anche in questa tornata elettorale, come è ormai di prassi, non mancherà il confronto pubblico che domani sera (inizio ore 21) vedrà sul palco del Teatro delle Api, i tre candidati sindaci, Gian Vittorio Battilà, Massimiliano Ciarpella e Paolo Petrini e i giornalisti della stampa locale, cartacea e online, che hanno seguito da vicino l’andamento della campagna elettorale. Un confronto che vuole essere una occasione in più per i candidati per farsi conoscere, per far conoscere o approfondire alcuni punti del loro programma sui quali saranno sollecitati dai giornalisti, e per cercare di convincere cittadini elettori ancora indecisi. L’ingresso alla serata, ovviamente, è libero (fino alla capienza massima consentita) e, grazie alla collaborazione dei referenti del teatro (gentilmente messo a disposizione dal Comune) è stata prevista una diretta streaming sui canali Youtube e Facebook del Teatro delle Api.